Največ težav v mladinskih prvenstvih

Državna nogometna zveza FIGC je po zadnji vladni uredbi objavila nova priporočila, ki od 10. januarja veljajo tudi za vsa deželna, pokrajinska in mladinska prvenstva. Vsi starejši od 12. leta starosti bodo morali odslej za treniranje, igranje in pravzaprav že za sam vstop v športni center izpopolnjevati pogoj PC (preboleli, cepljeni) oziroma opremljeni morajo biti s tako imenovanim okrepljenim covidnim potrdilom (super green pass), ki ne predvideva več testiranja (brisov). Društvom, predvsem na mladinski ravni, bo to povzročilo precej preglavic.

Več v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika