Namiznoteniški Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil namiznoteniški igralca zgoniškega ŠK Kras Katjo in Martino Milič. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele zmago štandreške Juventine v nogometni promocijski ligi, kamere Športela pa zmago odbojkarjev Soče v C-ligi ter izjavo trenerja Deana Oberdana po tesni zmagi Jadranovih košarkarjev proti San Donaju v C-ligi gold. Sodelavka Jasmina Gruden je predstavila obetavni goriški kotalkarici Mijo Primožič in Majo Corsi, ki tekmujeta za kotalkarski klub Renče. Vprašanje s terena je gostjam v studiu postavila Sara Boškin, mama kotalkarice Mije Primožič.

Klikni in oglej si oddajo