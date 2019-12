Naš športnik 2019: kandidati so ...

Prestižna športna priznanja bomo športni novinarji in novinarke primorskih medijskih hiš (Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, spletna stran Slosport.org, TV in Radio Koper Capodistria ter Primorske novice) podelili (že 36. skupno) v četrtek, 19. decembra, ob 20. uri v prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru.V ženski konkurenci so se v finalni izbor uvrstile Sirenina jadralka Jana Germani, odbojkarica Tina Grudina, teniška igralka Andreja Klepač, judoistka Andreja Leški, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol ter kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman.V moški konkurenci se bodo za priznanje naš športnik potegovali kanuist na divjih vodah Luka Božič, košarkar Alen Hodžić, odbojkar Jani Kovačič, balinar Anže Petrič, števerjanski odbojkar Jernej Terpin in kolesar Jan Tratnik. Pa še ekipe: Gen-I Volley Nova Gorica (ženska odbojka), Koper Primorska (moška košarka), 3x3 Piran (košarka 3x3, moški), Arrigoni Izola (ženski namizni tenis), Salonit Anhovo Kanal (moška odbojka), Kras Zgonik (ženski namizni tenis).

Več v današnji izdaji Primorskega dnevnika.