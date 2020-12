Naše športno koronaleto ...

Leto 2020 bo v zgodovini človeštva ostalo zapisano s črnimi črkami. Tudi športnikom je pandemija novega koronavirusa dobesedno prekrižala vse načrte. Kdo bi si decembra 2019 mislil, da nas v letu 2020 čakajo tako težki in vse prej kot običajni meseci? Odgovor je: nihče. V športnem svetu je bilo najhuje marca, aprila in maja, ko so prekinili vsa tekmovanja. Dogajalo se ni ničesar. Nazadnje smo podobno zasledili le v zadnjem letu druge svetovne vojne, ko pa je bil svet povsem drugačen. Od februarja pa vse do decembra so bile redne le uredbe predsednika vlade Giuseppeja Conteja, ki so nam vsakič prinesle kako novost. Te bomo še kako pozorno brali tudi v prihodnjih mesecih, ko pa vsi skupaj le upamo, da se bodo razmere počasi umirile in normalizirale ter da bo epidemiološka slika boljša. O posledicah pandemije bomo (žal) še poročali, saj je »udarila« po vseh slojih in segmentih družbe: še posebno finančno ter psihološko. V današnjih (torkovih) športnih straneh Primorskega dnevnika želimo kronološko obnoviti dogajanja v letu 2020, tako na domači kot mednarodni ravni. Obenem želimo tudi »spomniti«, da so se nekateri kljub koronakrizi veselili napredovanja.

