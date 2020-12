Našega športnika letos ne bo

Leto 2020 so bo zapisalo v črne anale športa. Res so izjeme, a večina športnih tekmovanj je utrpelo prekinitve, ki so bile pri nas primerljive le z vojno. Pandemija novega koronavirusa je v letu 2020 »pobrala« evropsko nogometno prvenstvo, poletne olimpijske igre v Tokiu in še marsikatero drugo tekmovanje.

Zaradi neusklajenosti razmer v Sloveniji in v Italiji ter zdravstvenih protikoronskih ukrepov smo se s kolegi vseh primorskih medijskih hiš na obeh straneh nekdanje meje – Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria, Primorskih novic, Deželnega sedeža RAI za FJK - Slovenski programi, Primorskega dnevnika in spletne strani slosport.org (pri organizaciji sodeluje tudi ZSŠDI) – soglasno odločili, da skupnega nagrajevanja Našega športnika 2020 ne bo.

Letos bi morali prireditev organizirati na Tržaškem oziroma Goriškem. Lani smo najboljše športnike, športnice in ekipe nagrajevali v Kopru. Lanski primorski športnici leta sta bili kajakašici Špela Ponomarenko Janjić in Anja Osterman, v moški konkurenci si je največ glasov prislužil odbojkar Jani Kovačič, ekipa leta pa je bil KK Koper Primorska.