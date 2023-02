Navdušenje je na višku

Odločen, kljub mladosti tehnično podkovan, lačen znanja in poln pozitivne energije, talentiran. Takšen je Marco Legovich, trener ekipe Pallacanestro Trieste, s svojimi tridesetimi leti najmlajši trener v italijanski košarkarski A-lige.

Najprej vprašanje o ekipi: kakšno je vzdušje v slačilnici po štirih zaporednih zmagah?

V ekipi vladata navdušenje in pozitivna energija. Pridobili smo veliko samozavesti. Kljub navdušenju pa ostajajo fantje profesionalni in osredotočeni na delo v telovadnici. Po štirih zaporednih zmagah želimo še dodatno napredovati in po možnosti podaljšati niz uspehov.

Zdaj vas čaka domač dvoboj proti Armaniju. Najbrž z navdušenjem pričakujete tekmo proti vodilni ekipi, drži?

Seveda, želja je velika. Najprej zato, ker bi radi fantje pred svojimi navijači spet podoživeli tak večer, kot so ga prejšnji teden po zmagi proti Napoliju. Po dolgem času so bile tribune polne, kar je pustilo svoj pečat. Ob tem pa igranje proti največji ekipi A-lige prinaša dodatno motivacijo. Želimo si podviga.

Uspešni rezultati zadnjih tekem kažejo na napredek ekipe. V čem ste pravzaprav najbolj napredovali?

Zadnje štiri zaporedne zmage so sad večmesečnega procesa rasti. Po težkem začetku smo vpisali osem zmag in pet porazov, od katerih kar dva po podaljšku. Ekipa je v zadnjem obdobju napredovala predvsem v obrambni homogenosti. Na tak način lahko uveljavljamo svojo igro. Predvsem v obrambi smo naredili največji skok naprej, v napadu pa smo izpilili to, kar nam je manjkalo na začetku.

