Navijaški izlet na Europeado

Ali bi si tudi vi ogledali tekmo nogometne reprezentance Slovencev v Italiji na Koroškem v Avstriji? ZSŠDI in potovalna agencija Aurora Viaggi organizirata v nedeljo, 26. junija, na dan uvodne tekme Žil na Europeadi 2022, enodnevni avtobusni izlet na Koroško. Avtobus bo z Opčin (parkirišče ob krožišču, smer Bani) odpeljal ob 10. uri. Po dogovoru bo lahko izletnike vkrcal tudi v Gorici. Ob 14.30 bo sledil ogled tekme med Slovenci v Italiji v Železni Kapli. Sledilo bo druženje z našimi reprezentanti in okrog 19. ure je predviden odhod proti domu. Okrog 22. ure bo sledil povratek na Opčine. Cena enodnevnega izleta, ki ne vključuje obrokov in pijače, znaša 49 evrov. S seboj morate imeti veljavno osebno izkaznico ali potni list. Rezervacije sprejemajo na telefonski številki 3387738027 (Igor) in 3495331833 (Evgen).