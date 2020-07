»Ne bomo predčasno izobešali bele zastave«

Danes bomo končno zvedeli, pri čem smo. Konec bo hipotez, teorij in predvidevanj, napočil je čas ugotovitev, dejstev in dejanj. V Brixnu se bo ob 20. uri za Triestino začela letošnja končnica za napredovanje. Proti Südtirolu – domači stadion v Bocnu popravljajo, tako da so bili Južni Tirolci prisiljeni se seliti – bo morala Triestina igrati na zmago, saj bi se v primeru neodločenega izida (igralo se bo le 90 minut, torej brez podaljškov) v nadaljnji krog uvrstila domača ekipa. Letošnja končnica je za vse ekipe prava neznanka, saj je C-liga mirovala več kot tri mesece in nihče ne ve, v katerem stanju bodo ekipe stopile na igrišče. Tudi zaradi tega vlada za končnico precejšnje zanimanje, saj bodo presenečenja na dnevnem redu.

Za trenerje je res težko razumeti, če so ekipe pripravljene ali ne. Triestina je v Sežani odigrala prvo in edino prijateljsko tekmo pred začetkom končnice, tako da sploh ni mogoče ugotoviti, kdo je favorit ne le v tem prvem krogu, ampak tudi na splošno za edino mesto, ki zagotavlja napredovanje v B-ligo. Vendar, ne glede na opisano stanje, v nedeljo bo Triestina v Brixnu naskakovala prvo od serije zmag, ki bodo potrebne, če Tržačani želijo napredovati v drugo ligo. O samih občutkih smo se pogovorili s trenerjem Carminom Gautierijem, ki ni skrival, da podobne situacije ni še doživel v svojem življenju: »Res je težko napovedati karkoli. Nismo odigrali niti ene tekme v zadnjih sto dneh, in tega smo se zavedali tudi med prijateljsko tekmo proti Taboru. Prvih 25 do 30 minut igralci so delovali zbegano, niso imeli pravega tempa pri napadih nasprotnika. Niti ni bilo prave pozornosti. To me ni niti tako presenetilo, saj je jasno, da po tako dolgem obdobju mirovanja ne moreš zahtevati od igralcev, da igrajo takoj maksimalno. V prvih dvajsetih minutah sem videl trud, a zgrešili smo nekaj enostavnih gibov po igrišču. Določene poteze so le navidez avtomatične. Šele tekom časa smo počasi začeli izboljševati našo igro proti ekipi, ki ima za sabo že šest prvenstvenih nastopov. Prav zato sem si tudi želel tako prijateljsko. Potrebovali smo resnega nasprotnika, ki bi nas lahko spravil v težave. In tako je tudi bilo.«

V nedeljo pa ne boste v popolni postavi. Ekipo sta že zapustila Malomo in poškodovani Ermacora, čigar pogodbi sta iztekli 30. junija, medtem ko so Scrugli, Tartaglia in Maracchi poškodovani. Bo kdo od te trojice proti Südtirolu le nared?

Zavedamo se, da bomo v nekaterih vlogah manj kriti, a sprijazniti se moramo s tem dejstvom in vsi ostali se bodo morali še toliko bolj potruditi. Končnica pa bi lahko bila fizično zelo naporna, saj bomo igrali praktično vsak tretji-četrti dan.

Pred vami je zelo zahtevna naloga. Če želite napredovati morate nanizati pet zaporednih zmag, kar se v letošnjem prvenstvu ni niti približno zgodilo. Imeli ste težave ravno z velikimi nihanji v igri.

Res je, moramo zmagati vseh pet tekem, a ne bomo predčasno izobešali bele zastave. Prav je, da se maksimalno potrudimo na vsaki tekmi. Če nam bo uspelo priti do konca, bo to skoraj senzacija, a nimamo alternativ, bližnjic ni.