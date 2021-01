(Ne) naprej za vsako ceno!

Delegat pokrajinske nogometne zveze iz Gorice Antonio Quarta je v včerajšnji izdaji dnevnika Il Piccolo izjavil, »da bi bilo najboljše, da deželna nogometna zveza hitro prekine sezono 2020/21, saj nihče ne ve, ali se bo marca sploh lahko začelo trenirati.« Quarta je v nadaljevanju še povedal: »Aprila in maja bi lahko organizirali lokalne turnirje, na katerih bi nastopale amaterske ekipe in bi se tako postopoma pripravljale na novo sezono, ki bi se začela septembra. Upoštevati moramo, da velika večina igralcev je te mesece mirovala. Koliko poškodb bi lahko staknili, če bi recimo od aprila igrati tudi po dve tekmi tedensko?«

Predsednik Juventine (promocijska liga) Marco Kerpan podpira linijo predsednika deželne nogometne zveze Cancianija: »Lepo bi bilo, da bi uspeli tako ali drugače zaključiti letošnjo sezono. Če bo epidemiološka slika ugodna, bi lahko marca res začeli s treningi in aprila s tekmami. Potemtakem bi uspeli zaključiti prvenstvo. Če pa bo krivulja okužb spet zrasla, to ne bo mogoče,« je dejal Kerpan,

Čisto drugačno mnenje ima športni vodja Mladosti (1. AL) Claudio Cadez: »Že avgusta sem opozoril, da bo letošnja sezona težavna, da pandemije še ni konec in da bo prišlo do novih prekinitev. Zadel sem v polno. Septembra bi lahko počakali, kot so to storili odbojkarji in košarkarji. Zdaj pa se deželni zvezi mudi, da bi zaključili sezono in bi igrali od aprila do junija. Sprašujem pa se, zakaj ne bi letos preizkusili, da bi se sezona podaljšala globoko v poletne mesece in bi igrali tudi julija in avgusta. Morda bi bila prava rešitev. Igrali bi v večernih urah in tudi tista igrišča, ki nimajo razsvetljave, bi lahko izkoristila dnevno svetlobo. Do 20.30 se da igrati brez žarometov. Pa tudi gledalci bi prišli zvečer ob igrišče in bi se tam družili. Upam, da se bo to poleti dalo,« je dejal Cadez.

Predsednik Sovodenj (2. AL) Ladi Tomsič bi rad videl, da bi se sezona nadaljevala aprila: »Recimo, da smo bili že lani prikrajšani, ker smo bili na dobri poti do napredovanja v višjo ligo. Letos pa se zgodba ponavlja (se zasmeje). Res je, da se mora epidemiološka slika še dodatno izboljšati. Če pa že se bo, bi lahko mirne duše nadaljevali prvenstvo.«

