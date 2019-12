Številni italijanski mediji, na čelu z Gazzetto dello Sport, so včeraj objavili novico, da bo novi trener sežanskega NK Tabor nekdanji italijanski reprezentant argentinskih korenin in svetovni prvak leta 2006 ter nogometaš Juventusa Mauro Germán Camoranesi. Klub uradno še ni potrdil novice, po poročanju Gazzette dello Sport pa naj bi bil dogovor praktično že sklenjen. 43-letni Camoranesi naj bi sežanski Tabor vodil do junija 2021.