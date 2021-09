Nepozabna sezona

Dve napredovanji, številni italijanski državni naslovi in nastop na paralimpijskih igrah. Covidno leto 2021 je bilo za Kras sanjsko. »Letošnje sezone res ne bomo pozabili,« je uvodoma, na sinočnji predstavitvi ekip športnega krožka Kras v zgoniškem kulturno-športnem središču, poudaril predsednik Igor Milič. Močan aplavz je v dvorani odjeknil, ko je Milič imenoval Krasovega paralimpijca Mattea Parenzana. Openski namiznoteniški igralec se je pred nekaj tedni vrnil iz Tokia, kjer je nastopil na paralimpijskih igrah in ga je vodstvo državnega paralimpijskega komiteja celo zbralo za zastavonošo na tokijski sklepni prireditvi. Parenzan je bil seveda včeraj v Zgoniku med dobitniki priznanj, ki jih zgoniški klub vsako leto podeli svojim najzaslužnejšim športnikom. Drugi so bili: Eva Carli, Federico Carmeli, Diego Coren, Ettore Malorgio, Martina Milič, Vanja Milič, Erik Paulina, Jan Slavec, Sara Taucer, Francesco Trevisan, Leonardo Trevisan, Isabella Torrenti in Dušan Michalka. Slovaškemu trenerju Krasa so podelili priznanje, »ker je najbolj zaslužen – tako v utemeljitvi – za tehnično-taktični napredek vseh mladih«.Konec tedna (v nedeljo) se začenja nova sezona v ženski A2-ligi. V Carrari bodo nastopale Eva Carli, Martina Milič, Vanja Milič in Irene Favaretto. Čez deset dni pa se bodo začele še druge državne in deželne lige. Kras bo letos nastopal s četo petnajstih ekip. Štiri bodo igrale v državnih ligah: ženska A2- in B-liga, moška B2-liga in paralimpijska A1 (razred 1-5). V državni ligi bosta nastopali še dve mladinski ekipi od skupno štirih. V Zgoniku bodo tudi letos sestavili dve veteranski ekipi.