Nepričakovan visok poraz Bora Radenska

Bor Radenska – Monfalcone 53:81 (11:15, 22:45, 43:62)

Bor: Bole 2 (-, 1:3, 0:3), Hollan 0 (-, -, 0:1), P. Zettin 5 (1:2, 2:4, 0:2), G. Terčon 0 (-, 0:2, 0:1), Možina 9 (1:2, 46, 0:1), Pizziga 15 (1:1, 7:11, -), Stopar 0 (-, -, -), D. Zettin 12 (3:5, 3:8, 1:7), Strle 2 (-, 1:4, -), Maurel 8 (-, 4:4, 0.1), Scocchi 0 (-, 0:1, 0:2), D. Terčon nv. Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so sinoči na Stadionu 1. maja doživeli nepričakovan, predvsem pa zelo visok poraz. Končni izid tekme je bil 53:81 v korist Monfalconeja, ki na lestvici zaostaja za Borovo ekipo. ŽE po prvem polčasu je bilo jasno, da je Bor naletel na izredno slab večer. V prvih dvajsetih minutah igre so Krčalićevi varovanci dosegli vsega 22 točk, gostje pa so jih kar 45. Tržičani so izstopali zlasti z natančnimi meti za tri točke. Stanje na igrišču se v drugem polčasu ni bistveno spremenilo. Bor je še naprej igral zelo povprečno na obeh straneh igrišča in končni poraz s kar 28 točkami razlike je bil neizbežen. Kljub porazu je Bor ohranil prvo mesto na lestvici vzhodne skupine D-lige. Pred drugouvrščeno ekipo Basket 4 Trieste, ki je sinoči ugnala Kontovel, ima še 4 točke prednosti.

Basket 4 Trieste – Kontovel 62:48 (17:16, 32:31, 47:39)

Kontovel: A. Daneu 7 (1:2, 3:9, 0:3), N. Daneu 8 (-, 4:10, 0:3), Mattiassich 7 (-, 2:8, 1:6), S. Regent 3 (-, 0:4, 1:3), Persi 2 (-, 1:1, -), Starc 12 (0:1, 3:11, 2:4), G. Regent 3 (1:3, 1:6, -), Emili 2 (-, 1:1, -), Žgur 4 (0.1, 2:3, 0:1), Kralj, Busan in Pro nv. Trener: Peric.

Kontovel je sinoči proti drugouvrščeni ekipi Basket 4 Trieste doživel gladek poraz. Trener Peric je imel na razpolago okrnjeno postavo, saj sta bila zaradi poškodb odstotna najboljša Kontovelova napadalca Cicogna in Škerl. V prvem polčasu je bila sicer tekma povsem izenačena. Gostje so igrali zelo solidno v obrambi, imeli pa so nekaj več težav v napadu. Kontovel je v tretji četrtini celo povedel za 8 točk, nato pa povsem popustil. Tržačani so si priigrali 10-12 točk prednosti in jo brez težav zadržali do konca. Na koncu so zasluženo slavili s 14 točkami naskoka. Kontovelovi košarkarji se ob porazu lahko tolažijo z dejstvom, da so v prvem delu prvenstva na Rouni zmagali za 16 točk in tako le obdržali pozitivno koš razliko z moštvo Basket 4 Trieste.

Dom – Don Bosco drevi ob 19. uri v telovadnici Kulturnega doma v Gorici.