Neroden poraz Krasa, Juventina OK

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Pro Cervignano Muscoli 1:2 (1:2)

Strelci: 6. Colavecchio (C), 12. Volaš 11-m, 35. Tuan (C) 11-m

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Sain, Lukač, Dukić, Pagliaro, Poropat, Ivčevič, Volaš, Radujko, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Kras Repen si je z domačim porazom proti predzadnjeuvrščenem Pro Cervignanu močno zakompoliciral življenje v boju za obstanek. Gostje so v Repnu povedli že v 6. minuti, ko je gostujjoči nogometaš po podaji s kota nemoteno streljal proti vratom in v polno zadel desni vratarjev kot. Kras je nato reagiral in šest minut kasneje je Smrtnik izsilil najstrožjo kazen, ki jo je nato uspešno streljal Volaš. V nadaljevanju pa Kras ni igral najbolje. Pred koncem polčasa so gostje še drugič premagali vratarja Zitanija. Pagliaro je zelo naivno posredoval v kazenskem prostoru in s prekrškom zaustavil nasprotnikovega napadalca. Sodnik je pokazal na belo točko. V drugem polčasu je bila ighra precej enakovredna. Kras je bil nekajkrat nevaren po podajah s kota, a gola domačini niso uspeli doseči.

Chiarbola Ponziana – Primorec 1966 3:3 (1:1)

Strelci: C. Menichini (CP), Loperfido 2, Pisani, D. Menichini (CP), Lionetti (CP)

Rdeč karton: Simić.

Primorec je še do deset minut pred koncem tekme vodil s 3:1. Nato pa sta bili za trebenske rdeče-bele usodni dve napaki. Prva vratarjeva in druga sodnikova, ki ni upošteval mnenja stranskega sodnika. Slednji je namreč dosodil nedovoljeni položaj. Primorec je vsekakor večji del srečanja igral zelom solidno. Espositovi varovanci so z neodločenim izidom prekinili črno serijo sedemnajstih zaporednih porazov.

PROMOCIJSKA LIGA

Pro Romans Medea – Juventina 0:1 (0:1)

Strelec: 35. Piscopo 11-m

Juventina: Gregoris, Trevisan (Marini), Celcer, Racca, Russian, Cuca, Hoti, Piscopo, Selva, Kerpan (Zejnuni), Cocolet (Vittorelli). Trener: Sepulcri.

Juventina je z golom iz enajstih metrov Piscopa v prvem polčasu odnesla domov iz Romansa vse tri točke. Najstrožjo kazen si je izboril Cuca. Juventina je vseskozi držala vajeti igre v svojih rokah, veliko je napadala in ustvarila tudi nekaj drugih priložnosti za gol. Drugega zadetka pa ni uspela zadeti. Rdeče-beli so tako ubranili prvo mesto na lestvici. Štandrežci imajo tri točke prednosti pred drugouvrščenim Seveglianom Fauglisem.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Fiumicello 0:1

Zarja: Budicin, Aiello (Rizzotto), Spadaro, Varglien, Lorenzi, Cottiga, S. Barnobi (Cufar), Cinque, Petracci (Zucca), Fabris, Cepar (Baricovich). Trener: Ravalico.

Rdeč karton: 75. Varglien

Vodstvo Zarje je bilo po porazu proti Fiumicellu zelo razočaranbo nad odnosom velike večine nogometašev, ki se niso borili in so igrali zelo povprečno. Po današnjem porazu postaja položaj Zarje vse bolj zaskrbljujoč.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Buttrio 1:0 (1:0)

Strelec: 5. Žibernik

Sovodnje: Zanier, Boškin (Juren), Simčič, Čavdek, Feri, Ribolica, Semolič, Umek, Žibernik, Dornik (Vižintin), Klančič. Trener: Trangoni.

Sovodnje so brez večjih težav odpravile Buttrio. Zmagoviti gol je v prvem polčasu zadel Žibernik.

Muglia – Breg 1:5 (0:3)

Strelci: 14. M. D’Alesio, 23. avtogol, 42′ Abatangelo; 60. Valentinuzzi, 73. Valentinuzzi

Breg: Tinta, Spinelli, Delvecchio, Andreasi, Galata’ (Pagliaro), J. Cermelj, Farci (D. D’alesio) Marchio (Belladonna), Abatangelo (Valentinuzzi), M. D’Alesio (S. Nigris), G. Cermelj. Trener: Quagliarello.

Breg je v Miljah slavil zmago z levo nogo. Tekma je bila odločena že v prvem polčasu, ko so gostje vodili s 3:0. Tudi v nadaljevanju se slika na igrišču ni spremenila: Bregova ekipa je povsem nadigrala Muglio.

Romana – Vesna 2:0 (0:0)

Vesna: Bombardieri, Colja, Renar (Vaccaro), Veronesi, Vidoni, Košuta, Favone, Cuk, K. Vidali (Martini), M. Vidali (Giovannini, Masia), Brec (Crasnich), Trener: Venanzi.

Vesna se je dobro upirala in kljubovala prvouvrščeni Romani. Kljub porazu je bi Vesnin trener Danilo Venanzi z nastopom svojih varovancev povsem zadovoljen. Bili so namreč vodilni Romani enakovredni in bi v prvem polčasu lahko celo povedli, ko bi Košuta uspešno izvedel enajstmetrovko, a žogo je z odličnim posegom ubranil domači vratar. Tudi v drugem delu srečanja so se gostje dobro upirali Romani, ki je dala oba zadetka proti koncu srečanja.

Primorje 1924 – TS Academy 0:8 (0:2)

Strelci: 8., 44., 58., 67. in 86. Paliaga, 60. Romich, 11. in 87. Gueye

Primorje: Pahor, Bais (Emili), Muccio Crasso, Suppani, G. Brandolisio (Fraia), De Sio, Palermo, Jurissevich (Nardo), Tuccio (Tropea), Bovino, Marconi (Parovel). Trener: Biasin.

Rdeč karton: 65. Pahor

Primorje je na domači Rouni spet utrpelo hud poraz. Tržaški Academy je popolnoma nadigral manj izkušene igralce Primorja, ki tokrat res niso bili razpoloženi. Med strelce se je kar petkrat vpisal Paliaga. V prihodnjem krogu čaka Primorje derbi z Bregom.