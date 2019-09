Nezaslužen poraz Sovodenj

Cormonese - Sovodnje 3:1 (0:1)

Strelec za Sovodnje: Jan Dornik 37.

Sovodnje: Fabricijo, Ribolica, E. Kogoj, Čavdek, Diew, Petejan, Dornik, Rijavec, Lutman (Falcone), Černe (Liut), Peressini (Pintar). Trener: Feri.

Nogometaši Sovodenj so na današnji vnaprej igrani tekmi 2. amaterske lige v Krminu izgubili proti domači ekipi, ki je vse tri gole zadela v zadnjih dvajsetih minutah drugega polčasa. Do takrat so sovodenjski belo-modri vodili po zaslugi zadetka, ki ga je dosegel Jan Dornik (po podaji Mirka Liuta) v 37. minuti prvega polčasa.