Nogometaši Krasa bližji vključitvi v elitno ligo

Deželna nogometna zveza je v včerajšnjem komunikeju objavila posebno lestvico v pričakovanju uradnega repasaža v elitno in druge deželne lige. V promocijski ligi so vložila prošnjo štiri društva, med katerimi je tudi repenski Kras. Največ točk na lestvici ima Sanvitese (39), ki bo tako imel prednost pri vključitvi v višjo ligo. Kras je s 35 točkami drugi na lestvici. Zaule je izpopolnjeval pogoje za 29 točk, Sacilese pa le 10. A kot kaže, imajo zelo dobre možnosti za vključitev v elitno ligo kar tri društva: to se pravi Sanvitese, Kras in Zaule. Predsednik deželne FIGC

LND Ermes Canciani je namreč napovedal, da naj bi v sezoni 2021/22 povečali število ekip v elitni ligi: sestavili bi dve skupini po dvanajst ekip, to se pravi, da bi skupno bilo 24 ekip. V tem primeru bi Kras v novi sezoni igral v višji ligi. V 2. AL pa deželna zveza ni sprejela prošnje ŠD Sovodnje, saj slednje niso vložili v predvidenem roku. Termin sta zamudila tudi Muglia in Gradisca. Lestvica 1. AL: Sangiorgina 33 točk, Martignacco 32, UFM 27, Aquileia 24, Lavarian Mortean 20. Lestvica 2. AL: Audax Sanrocchese 24, Maniago 24, Azzurra 20, Cormonese 18, Sarone 1.