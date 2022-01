Nogometaši šele 6. februarja?

Konec tedna bi morali igrati nekaj zaostalih tekem in pokalne tekme 2. amaterske lige. Na igrišče bi morali stopiti nogometaši Mladosti, Vesne in Sovodenj. A kot kaže, tega ne bodo storili. Predsednik deželne nogometne zveze Ermes Canciani je v pogovoru za Primorski dnevnik napovedal, da bo danes padla odločitev. »99,9 odstotka bomo nadaljevanje sezone preložili za dobra dva tedna. Prvi krog drugega dela sezone v deželnih amaterskih ligah se bo nadaljeval 6. februarja in ne 16. januarja, kot je bilo načrtovano. 30. januarja pa naj bi igrali zaostale in pokalne tekme, ki bi morale biti na sporedu konec tedna,« je napovedal Canciani, ki je dodal, da se številni klubi soočajo z okužbami. Povrh tega veliko nogometašev še ni cepljenih in po novi vladni uredbi ne bi smeli stopiti v slačilnice.