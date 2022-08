Nogometaši Sovodenj tudi uradno v 1. amaterski ligi

Govoric je bilo veliko, končno pa je včeraj deželna nogometna zveza Figc tudi uradno sporočila, da bodo Sovodnje v prihajajoči sezoni igrale v 1. amaterski ligi. »Potihem smo pričakovali, saj se je šušljalo, da se bodo nekateri klubi odpovedali nastopanju. A dokler nismo prebrali uradnega sporočila zveze, nismo verjeli, da se bo naša želja uresničila,« nam je včeraj potrdil predsednik AŠD Sovodnje Ladi Tomšič, ki je s pozitivnim razpletom seveda zelo zadovoljen. Spomnimo, da so lani Sovodnje končale redni del na drugem mestu, v play-offu pa dvakrat premagale Manzanese, a si kljub temu niso še priborili napredovanja. Zdaj pa je prestop uraden, potem ko so se nastopu v prihajoči sezoni odpovedali Trieste Calcio (ki je prekinilo delovanje), Venzone in Villanova ASD. V promocijsko ligo sta naposled napredovali tud Rivolto in Mariano, v 1. amatersko pa še Lestizza in Tagliamento. Ker je hkrati prišlo tudi do treh združevanj – združili so se Tamai in Prata Falchi Visinale, Terenziana Staranzano in S. Canzian Begliano ter Ts&FVG Football academy in Triestina victory – sta se sprosili še dodatni dve mesti: v promocijski ligi bo igral tudi Calcio Bannia, v 1. amaterski pa še Montereale Valcellina.

