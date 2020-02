Nogometna A-liga zaradi koronavirusa brez petih tekem

Vodstvo italijanske nogometne A-lige je zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom preložilo pet tekem, ki bi morale biti na sporedu ta konec tedna. Med njimi je tudi derbi kola med turinskim Juventusom in milanskim Interjem, pri katerem igra tudi nekdanji slovenski rezprezetant Samir Handanović. Preložili so še tekme Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - Spal in Sassuolo - Brescia. Ljubitelji italijanskega nogometa bodo tako ta konec tedna lahko spremljali le štiri tekme. Sprva je kazalo, da bodo omenjene tekme izpeljali pred praznimi tribunami.