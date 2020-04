Nogometne reprezentance ne bodo igrale vsaj do konca junija

Vse reprezentančne tekme, ki so bile na sporedu do konca junija, so preložene za nedoločen čas in do nadaljnjega so prekinjena tudi klubska tekmovanja, vključno z ligo prvakov in evropsko ligo. Odločitev je potrdila evropska nogometna zveza Uefa na videokonferenci z vsemi 55 članicami.

Preložene so tako tudi tekme »play offa« prestavljenega moškega evropskega prvenstva in tudi kvalifikacijske tekme za žensko EP 2021.

V klubskem nogometu so sicer po poročanju medijev sprejeli odločitev, da sta tako liga prvakov kot evropska liga, ki sta v fazi osmine finala, prekinjeni do najmanj julija. Tako naj bi domačim prvenstvom omogočili, da se končajo do konca junija, če bo to mogoče. Evropski tekmovanji pa bi se po poročanju nekaterih medijev posledično končali avgusta, kar pa za zdaj še ni potrjeno.