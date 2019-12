Nov finančni priliv za Allianz Pallacanestro Trieste

Danes (petek) so na Občini Trst podpisali triletno pogodbo s servisnim podjetjem Bluenergy Group, ponudnikom plina in luči v severni Italiji. Podjetje je že sodelovalo s tržaškim prvoligašem, od danes pa bo njegov vložek večji, saj bo klubu nakazal drugi največji znesek po zavarovalnici Allianz in tako postal diamantni podpornik.

Dogovor o sodelovanju so podpisali Mario Ghiacci, predsednik kluba, Gianfranco Curti, ustanovitelj podjetja Bluenergy Group in Alberta Gervasio, izvršna direktorica podjetja. Prisotna sta bila še član deželne vlade Fabio Scoccimarro in tržaški župan Roberto Dipiazza.

Logotip Bluenergy bo odlsej tudi na majici in hlačkah, na parketu Allianz Doma in na oglasnih panojih.