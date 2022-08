Nov goriški (nogometni) pakt

Na Goriškem se je rodilo novo sodelovanje na mladinski ravni med tremi nogometnimi društvi. Za mizo so sedli predstavniki ŠD Juventina, ŠD Sovodnje in goriške Azzurre, ki v mladinskih prvenstvih že nekaj sezon sodeluje s štandreško Juventino. »Do sodelovanja je prišlo, ker so na Goriškem vsi klubi v škripcih. Mladih nogometašev ni veliko in so zaradi tega tovrstna sodelovanja edina rešitev,« je dejal predsednik Sovodenj Ladi Tomsič, ki je dodal, da so se na začetku poletja pogovarjali tudi s Sistiano Sesljanom in doberdobsko Mladostjo. »Večkrat smo se sestali z omenjenima kluboma, a nismo našli prave rešitve za sodelovanje. Mi imamo namreč veliko otrok iz Oslavja in severnega dela goriške pokrajine, tako da bi bilo treniranje v Vižovljah kar naporen časovni zalogaj,« je dodal Tomsič. Sodelovanje je »blagoslovil« tudi predsednik Juventine Marco Kerpan: »Zelo sem zadovoljen, da je zraven tudi Sovodnje. Z Azzurro smo že sodelovali, odslej pa bo krog širši.«

