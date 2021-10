Nov poraz kriške Vesne

Opicina - Vesna 1:0 (0:0)

VESNA: Škerk, Brec, Renar, Veronesi (Gargiuolo), Nabergoi, Frediani, Giovannini, Cuk (Masia), Favone, Špeh (K. Vidali), Colja. Trener: DaniloVenanzi.

Vesna je v vnaprej igrani teki 7. kroga 2. AL tesno izgubila proti Opicini, čeprav bi si po prikazani igri zaslužila najmanj nedoločen izid. V prvem polčasu so bili varovanci trenerja Venanzija boljši od gostiteljev, ki so zmagoviti zadetek dosegli v 6. minuti drugega polčasa. Zaman so bili nato vsi napadi Vesninih igralcev, da bi izid izenačili. Naj omenimo, da se je že v 30. minuti prvega polčasa poškodoval Špeh, najboljši posameznik kriške ekipe.