Nov predsednik in trener

»Imamo novega predsednika in trenerja,« je dejal športni direktor Claudio Cadez. Doberdobski klub ne bo več vodil dosedanji predsednik Nordio Gergolet, ki se je umaknil zaradi osebnih razlogov. Njegovo mesto bo do zapadlosti mandata (volilni občni zbor bo prihodnje leto) prevzel dosedanji podpredsednik Valter Candusso. Novi podpredsednik ŠZ Mladost je nekdanji župan Občine Doberdob in nekdanji predsednik športnega združenja Paolo Vižintin.Športni direktor kluba Claudio Cadez medtem sestavlja zasedbo za novo prihajajočo sezono, ki naj bi se začela ... »pred 31. oktobrom«. »Tako so nam v ponedeljek napovedali na sestanku klubov 1. amaterske lige z vodstvom deželne nogometne zveze,« je dejal Cadez. Konec sezone se je od Mladosti poslovil trener Mario Adamič, ki je sicer selektor nogometne reprezentance Slovencev v Italiji. »Mario nam je letos priskočil na pomoč, ko smo odstavili Pinattija. Srčno se mu zahvaljujemo, a prav je, da v novi sezoni skrbi zgolj za našo reprezentanco,« je dejal Cadez. Ekipo iz Doberdoba bo odslej vodil furlanski trener Andrea Cossar, doma iz Ville Vicentine. Pred dvema letoma je popeljal Centrosedio v 1. AL. Lani je bil trener Buttria. Vratarje bo po novem vodil Nicola Esposito, doma iz Ronk, lani je bil pri Gradeseju.

Več v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika.