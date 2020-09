Nov sanjski dan za slovensko kolesarstvo

Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) sta včeraj v gorski etapi, ki se je zaključila z vzponom na Grand Colombier, dosegla še tretjo dvojno zmago na letošnji dirki po Franciji. Obenem je nizozemsko moštvo, za katero vozi Roglič, zlomilo lanskega zmagovalca Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers), ki je izgubil sedem minut in 20 sekund. Tretji je bil Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo) s petimi sekundami zaostanka, četrti Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Med kolesarji, ki so v prvi deseterici na skupnem seštevku, je Britanec Adam Yates prispel na cilj osmi z zaostankom 15 sekund, Kolumbijec Rigoberto Uran pa deveti, z zaostankom 18 sekund.

Roglič še vedno vodi na skupni lestvici s prednostjo 40 sekund pred Pogačarjem, ki je včeraj pridobil 4 bonifikacijske sekunde. Tretji je Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), ki zaostaja že minuto in 34 sekund.

Danes je prost dan, mobilno zdravstveno osebje ga bo med drugim izkoristilo, da bo opravilo še tretje testiranje na novi koronavirus v ekipah.