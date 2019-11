V Repnu so jo osnovali že lani. Napisal jo je Ivan Prešeren in uglasbil jo je Jože Galič. Zaigrali so jo člani Kraškega kvinteta, katerega duša je predsednik Goran Kocman. Videoposnetek je sestavil fotograf Krasa Andrej Skrinjar. Himno vrtijo pred vsako domačo tekmo in po njej. Skupaj z Na Golici. Po Krasovem golu pa zdaj zadoni Čas počitnic Alpskega kvinteta.