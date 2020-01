Nova okrepitev za Allianz Trieste

Košarkarski prvoligaš Allianz Pallacanestro Trieste je tudi uradno potrdil prihod Američana Rickyja Hickmana. To je že druga okrepitev tržaškega kluba, ki je konec decembra sklenil pogodbo do konca sezone z izkušenim Deronom Washingtonom. Hickman (letnik 1985), ki ima sicer tudi gruzijski potni list, je 189 cm visoki branilec, ki lahko igra tudi na mestu organizatorja igre. V svoji karieri je že dvakrat igral v italijanski A-ligi, in sicer pri Pesaru (v sezoni 2011/12) in pri milanski Olimpiji (2016/17), s katero je osvojil italijanski pokal in superpokal. Največji uspeh je dosegel v sezoni 2013/14, ko je v dresu Maccabija iz Tel Aviva osvojil evroligo. Tako kot Washington je tudi Hickman sklenil pogodbo do konca letošnje sezone.