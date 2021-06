Novi dresi za še višje cilje

V soboto so se v kavarni Eppinger v središču Trsta predstavili kolesarji istoimenskega kluba, ki ga vodi športni vodja, sicer nekdanji uspešni kolesar Ivo Doglia. Za Eppinger Team (predsednik kluba je Sebastiano Scaggiante) v letošnji sezoni z zelo dobrimi rezultati dirkajo Nicole Fedele, Meri Perti, Miran Bole, Alberto Bolzan, Tomaž Čefuta (aprila je zmagal na cestni dirki v Pramaggioreju), Simon Gergolet, Daniel Pozzecco (letos je že vknjižil štiri zmage z gorskim kolesom) in Simone Sandri. Kolesarji tržaške ekipe so obenem prvič oblekli nove drese italijanske firme Pissei, ki želi ravno z njihovo pomočjo prodreti na slovenski kolesarski trg.