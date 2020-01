Tokratni gostje voditelja oddaje Igorja Malalana so bili predsednica KD Kraški dom Repentabor Vesna Guštin, Silvana Blažina, ki rada balina, in Erik Briščak, repenski dirkač s »karjolo«. Predsilvestrska oddaja je bila »zabeljena« z dobro glasbeno kuliso, za katero je poskrbel Aleksi Jercog s prijatelji in Kresnicami.

Klikni in oglej si oddajo