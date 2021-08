Novosti pri Juventini

Štandreška Juventina bo tudi v novi nogometni sezoni 2021/22 igrala v promocijski ligi. Na klopi ostaja Nicola Sepulcri, ki so ga Juventinini navijači, glede na številne sezone, ki je že preživel pri rdeče-belih, poimenovali štandrežki Alex Ferguson. Športni vodja Giuliano Fantini je medtem orisal situacijo glede prihodov. »V napadu smo najeli napadalca Andreo Cocoleta, ki je v zadnji sezoni igral v D-ligi pri furlanski ekipi Cjarlins Muzane,« je dejal Fantini in dodal: »Veliko pričakujemo tudi od 32-letnega slovenskega nogometaša Uruša Celcerja, ki smo ga najeli pred kratkim in je nazadnje igral pri Valnatisoneju ter v Brdih. Eno sezono je trniral tudi v Parmi. Bil je član mladinskih selekcij Slovenije U18 in U19. Leta 2014 pa se je preizkusil tudi na Škotskem. Igral je za ekipo Ross County.«Juventina bo priprave na novo sezono začela v ponedeljek, 9. avgusta, ko se bodo rdeče-beli pod taktirko trenerja Sepulcrija zbrali v Štandrežu.