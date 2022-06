O novinarstvu in mladih športnikih

Športni novinar Paolo Condò se je v petek mudil v rodnem Trstu, kjer je prejel priznanje Campionissimi. Gre za povsem novo nagrado, ki si jo je domislil organizator športnih kampov Campionissimi Matteo Medani, in jo bo vsako leto prejela vidna oseba iz sveta športa. Nad priznanjem je bil Condò zelo vesel, saj, »ti običajno povsod podeljujejo nagrade, razen v rodnem mestu«.

Condò je svojo novinarsko pot začel kot dopisnik tednika Triestesport, nato se je po poldrugem letu sodelovanja zaposlil na Piccolu. Kmalu zatem je odšel v Milan, saj so mu delo ponudili pri Gazzetti dello Sport, kjer je ostal 36 let, preden bi kariero nadaljeval pri Repubblici. Že nekaj let sodeluje tudi s satelitsko TV Sky Sport.

Condò, ki se je za novinarstvo odločil v drugem razredu nižje srednje šole, ko je z razredom obiskal redakcijo Piccola, pravi, da se je v teh desetletjih novinarsko delo povsem spremenilo: »Lahko bi ure in ure našteval, do kakšnih in kolikšnih sprememb je prišlo, a želel bi izpostaviti eno. Ko sem službo nastopil, je bil največji problem priti do virov informacij, sedaj pa je virov še preveč in moraš poskušati ugotoviti, kateri vir je najbolj verodostojen oziroma pravi.«

Condò se je v nagovoru dotaknil vprašanja dela z mladimi: »Pobude, kot so Campionissimi, so zelo pomembne, saj na takih poletnih kampih nekdo začenja spoznavati nogomet in morda tudi razumeti, če lahko prodre. Delo na mladinski ravni je izrednega pomena. Imel sem priložnost videti športni center Real Madrida. Gre za ogromen center v obliki črke T. Zgornji del črke je namenjen prvi ekipi z igrišči, telovadnicami, slačilnicami, restavracijami in še marsičem. Spodnji rob črke pa ekipi cicibanov. Torej se vsako leto počasi »vzpenjaš« in, če si dovolj dober, lahko opraviš celotno pot od dna do vrha. To se je na primer zgodilo Casillasu in v centru lahko vidiš njegovo sliko od cicibanov do prve ekipe. In mladi upi vidijo tam v daljavi Benzemaja in ostale ter upajo, da bodo lahko prehodili celotno pot. To ti je motivacija. Jaz se profesionalno ukvarjam s špico te piramide, medtem ko so taki mladinski kampi, kot je Campionissimi, baza piramide. Vendar, ko se pogovarjam z zdaj odličnimi nogometaši, mi vsi pripovedujejo, kako so prve korake opravili na takih ali podobnih kampih. Nekaterim nato uspe, a to ni niti bistvo.«