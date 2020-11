O primorskem nogometu s Tončijem Žlogarjem

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Anton Žlogar, za prijatelje Tonči, preživlja tako imenovani »lockdown« na svojem domu pri Izoli. »Podobno kot marca izkoristim tudi to zaprtje, da sem čim več z družino (Tonči je oče treh otrok). Lepi dnevi so kot nalašč za daljše sprehode in podobno,« je dejal nekdanji nogometaš Olimpije, Pordenona in Krasa Repen, ki zdaj v okviru Nogometne zveze Slovenije vodi mladinsko državno selekcijo U15. »Pristopil sem k projektu, ki se mi je zdel zelo zanimiv. Začeli smo pred prvim valom pandemije. Nato smo dejavnost prekinili. Sledilo je nadaljevanje. Pred kratkim pa smo znova dvignili belo zastavo, saj so vsa mladinska prvenstva prekinjena.« S Tončijem smo se pogovorili o primorskih klubih, ki uspešno nastopajo v slovenski Prvi ligi, o mladih in o nogometu nasploh.

