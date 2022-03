Ob Dončićevem trojnem dvojčku Dallas ugnal Lakers

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA premagali Los Angeles Lakers s 128:110, pri čemer je odločilno vlogo odigral slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. V treh četrtinah je prispeval 34 točk ter po 12 podaj in skokov in tako dosegel prvi trojni dvojček po skoraj dveh mesecih in desetega v sezoni. Mavericks so gladko prišli do 47. zmage v sezoni in na četrtem mestu zahodnega dela lige le še z zmago manj in porazom več zaostajajo za Golden State Warriors.

Dragićev Brooklyn Nets je s 130:123 doma premagal Detroit Pistons. Goran Dragić je v 27 minutah zbral devet točk, šest skokov in tri podaje. Ekipa je trenutno osma na vzhodnem delu lige.