Občina Zgonik sprejela paralimpijca ŠK Kras

Občina Zgonik je v sredo uradno sprejela namiznoteniškega igralca športnega krožka Kras iz Zgonika Mattea Parenzana, ki je na olimpijskih kvalifikacijah na Laškem pred kratkim staknil vozovnico za nastop na paralimpijskih igrah v Tokiu. Slednje bodo od 24. avgusta do 5. septembra. V imenu občinskega odbora, ki je bil prisoten v celotni zasedbi, je Parenzanu čestitala županja Monika Hrovatin. Mattea je spremljal zvezni trener Alessandro Arcigli, ki je predstavil program do paralimpijskih iger in se zahvalil Občini Zgonik ter ŠK Kras.