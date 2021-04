Obletnici Olympie, Soče in reportaža iz Beneške Slovenije

Ponedeljkov Športel je minil v znamenju dveh obletnic: 60. obletnice ustanovitve goriške Olympie in 40. obletnice sovodenjske Soče. Voditelj oddaje Igor Malalan je v studiu gostil predsednika Olympie Mihaela Corsija in športnega vodjo Andreja Vogrica. Po videopovezavi pa je na vprašanja odgovarjal odbornik Soče Ivo Cotič. Pred pogovorom je bil na vrsti prispevek sodelavke Elene Husu iz Beneške Slovenije, kjer se je pogovarjala s predsednico Planinske družine Benečije Luiso Batistig in profesorico na večstopenjski šoli Pavla Petričiča ter rokometno trenerko Vesno Jagodic. Batistigova je v »podaljšku« oddaje gostom postavila zanimivo vprašanje: Ali morda veste za staro ime Matajurja? Kaj pa vi? Oglejte si Športel in dobili boste odgovor na vprašanje.

