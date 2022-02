Od 7. februarja spet tudi odbojkarske tekme nižjih lig

Državna odbojkarska zveza Fipav je pred kratkim z uradnim sporočilom naznanila, da se bodo vsa prvenstva, od državne B-lige do vseh deželnih in nižjih (pokrajinskih) lig in mladinskih prvenstev nadaljevala v ponedeljek, 7. februarja.

Na deželni ravni so v vsakem članskem prvenstvu v C- in D-ligi že prilagodili razpored tekem glede na specifike vsakega tekmovanja. Večina ekip na deželni ravni – tudi vse slovenske – bodo nastope začele sicer v soboto, 12. februarja.

Če ne bo dodatnih prekinitev, se bodo redni deli večine prvenstev zaključili z vsaj tritedensko zamudo.