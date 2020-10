Od letos pomoč tudi za športno vzgojo najmlajšim

Občni zbor v jubilejnem letu, ali bo že danes kaj slavnosti?

Ne, ta bo povsem delovnega značaja in prihaja z veliko zamudo. Na sporedu je bil že aprila, a zaradi protikoronskih ukrepov smo ga preložili na kasnejši datum.

Slavnost bo 7. in 8. decembra, ko bomo res praznovali okrogli jubilej. Datum ustanovitve ZSŠDI je ravno 8. december 1970.

Koronakriza je močno posegla v naša življenja. Kako je to doživljala športna organiziranost?

Šport se je uradno ustavil, naša društva pa so prav kmalu zbrala toliko energije in vere v bodočnost, da so zaživela in so vse dejavnosti že v polnem teku. Vsa društva res občudujem, saj so v težkih časih tudi veliko tvegala. Naša dejavnost je skratka res zelo živa.

Kako je bilo s krovno zvezo ZSŠDI, ki ji predsedujete?

Nismo bili križem rok. Veliko programskih točk je res odpadlo. Europeado in Igre prijateljstva smo prenesli na prihodnje leto, smo pa izvedli srečanje Dobrodošli pri nas, ki je čudovito uspelo. S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi ministrica Jaklitsch, ki je spoznala tudi vsa goriška društva.V tem času pa smo dali velik poudarek predvsem izobraževanju.

V zadnjih letih ste pri ZSŠDI-ju veliko delali prav na utrjevanju slovenskega jezika predvsem z uspešnimi jezikovnimi poligoni. Letos pa boste uvedli novo figuro, profesorja športne vzgoje. Zakaj ste šli v to?

Zbirali smo mnenja na terenu in ugotovili, da so otroci na osnovnih šolah nekoordinirani, manjka jim harmonija gibov. In padel je predlog, da naredimo nekaj za najmlajše. Sprva smo razmišljali, da bi strokovnjaka nudili društvom, ampak v katero panogo bi ga usmerili? Zato smo se odločili, da projekt ponudimo šolam, tako da bodo kakovostnega pouka športne vzgoje deželni čisto vsi otroci.