Od ponedeljka postopno vračanje v šolske telovadnice

Večina tržaških šolskih telovadnic, v katerih se izvaja kar 90-odstotkov vseh športnih dejavnosti v mestu in okolici, predvsem z otroki in mladostniki, bo v naslednjih tednih vendarle odprla svoja vrata tudi v popoldanskih in večernih urah. V ponedeljek, 28. septembra, bo otroke in mladostnike sprejelo od osem do deset večjih telovadnic, postopno pa bo na razpolago še okrog dvajset telovadnic. Tako so napovedali na včerajšnji novinarski konferenci na Občini Trst, kjer so odbornik za splošne storitve Lorenzo Giorgi, vodja službe za občinsko nepremičninsko premoženje Luigi Leonardi, direktor službe za preventivo Livio Sivilotto predstavili navodila za uporabo občinskih telovadnic, med katere seveda sodijo tudi šolske.

Med tistimi, ki bodo odprla svoja vrata že v ponedeljek, bo tudi šolska telovadnica nižje srednje šole Levstik na Proseku, kjer razvija Športno društvo Kontovel mladinsko dejavnost. Popoldanske dejavnosti v okviru šolskega urnika, do 19.30, so sicer že stekle ta teden, potem ko je ravnateljstvo Večstopenjske šole na Opčinah prižgalo zeleno luč, od ponedeljka dalje pa se bo vadba lahko podaljšala vse do nočnih ur. Od ponedeljka dalje bo namreč spet dejavno tudi športno društvo Tergestina, ki po konvenciji z Občino Trst, ki je edini lastnik vseh šolskih telovadnic, upravlja 38 šolskih telovadnic osnovnih in srednjih šol prve stopnje.

Med telovadnicami, ki jih bodo odprli v ponedeljek, pa zaenkrat še ne bo openske telovadnice nižje srednje šole Kosovel/De Tommasini, kjer vadita tudi Sloga in Sloga Tabor. Tam je zaenkrat zamrznjeno delovanje v večernih urah, ker med drugim še iščejo hišnika, prav tako kot na Levstiku pa je včeraj stekla vadba med popoldanskim »šolskim« urnikom.