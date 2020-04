Od ponedeljka Zadnji ples Michaela Jordana (video)

Praktično vsak ljubitelj košarke pozna legendarnega Michaela Jordana, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja s Chicago Bulls kar šestkrat osvojil naslov v severnoameriški ligi NBA. Že v ponedeljek bo na Netflixu dosegljiv nov dokumentarec o tem velikanu svetovnega športa z nazivom The last dance (Zadnji ples).

Prvotno je bil datum premiere načrtovan šele v juniju, ker pa je pandemija novega koronavirusa svetovni šport dodobra postavila na glavo in premešala koledarje, bo dokumentarec za ameriške ljubitelje športa na voljo že v nedeljo, zaradi časovnega zamika pa za evropske šele v ponedeljek.

Gre za desetdelni dokumentarec o košarkarju z nazivom Air Jordan in takratni vladavini bikov iz Chicaga. Snovalci so skušali v njem še enkrat predstaviti vse športno znanje zdaj 57-letnega košarkarja, ki podoživlja takratne čase, ko je veljal za pravega obsedenca z uspehom.

V središču pozornosti je sezona 1997/98. Chicago Bulls so v sedmih letih kar petkrat osvojili naslov prvaka lige NBA. Med letoma 1991 in 1993 trikrat zaporedoma, nato pa še leta 1996 in 1997. Gre za obdobje, ko je košarka v smislu popularnosti prerasla med vodilne športe v svetu, osnovni zagon pa je dobila na olimpijskih igrah leta 1992 z nastopom prvega »Dream Teama« na olimpijskih igrah.

Ekipo iz Chicaga, kjer sta ob Jordanu takrat igrala tudi slovita Scottie Pippen in Dennis Rodman, je takrat praktično poznal vsak in v tistih časih je bila po priljubljenosti blizu najmočnejšim nogometnim kolektivom. Zato je bila ekipa tudi v sezoni 1997/98 pod drobnogledom.

Bulls so se soočali s težavami zaradi poškodb, egoizma v ekipi, sporom med trenerjem Philom Jacksonom in managerjem Jerryjem Krausejem in drugimi nevšečnostmi, ki so se preselile tudi v slačilnico. Za nameček med takrat že stare in izkušene igralce. In prav tematika, kako jim je uspelo v teh razmerah osvojiti še en naslov, je rdeča nit dokumentarca. Nastal je tudi na osnovi posnetkov, ki jih je takrat delala snemalna ekipa. Ta je celo leto spremljala košarkarje, a številni posnetki vse do zdaj niso bili objavljeni nikjer, zagotavljata ESPN in Netflix.

Ob uspehu so v ospredju dokumentarca tudi karakterne lastnosti Jordana, Pippna, Rodmana in Steva Kerra, zdajšnjega trenerja pri Golden State Warriors. Tudi presenečenja o karakterju divjega Rodmana, ki velja za takorekoč norega košarkarja, a je v slačilnici drugačen, in Jordana, ki kaže vso svojo obsedenost z zmagami.