Od torka vstopnice za Pallacanestro Trieste - AX Milano

Posamezne vstopnice za težko pričakovani dvoboj med košarkarji Pallacanestra Trieste in ekipo AX Armani Exchange Milano bodo na prodaj od jutri, torka, 1. oktobra. Do petka jih bo mogoče kupiti pri blagajni v Ulici Miani med 15. in 19. uro, v soboto pa med 9. in 12. uro oziroma popoldan v sami dvorani. Za posamezne vstopnice bo treba odšteti ob 14 do 220 evrov. Tekma bo v soboto ob 20.30 v dvorani Allianz Dome, zagotovo pa velja za enega izmed najbolj privlačnih dvobojev, saj je AX Milano edini italijanski klub, ki nastopa v evroligi, vodi ga Ettore Messina, eden najboljših trenerjev na svetu, v nedeljo pa se je okrepil z 39-letnim argentinskim zveznikom Luisom Scolo, ki je blestel na pravkar zaključenem svetovnem prvenstvu. Po drugi strani pa želijo tržaški košarkarji popraviti slab vtis, ki so ga pustili na nedeljski tekmi proti Vareseju.