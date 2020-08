Odbojkarjem prižgali zeleno luč za treninge in turnirje

RIM – Odbojkarska zveza Fipav je v ponedeljek zvečer objavila dopolnjena higienska priporočila za začetek dejavnosti, potem ko je vlada v soboto izdala novo uredbo. Tudi amaterske odbojkarske ekipe bodo odslej lahko trenirale skupinsko: dovoljene so vse oblike treninga in igre (tudi šest proti šest), žogo pa je treba razkuževati po vsakem dotiku, kot doslej. Na zvezi priporočajo, naj vsi opravijo pred začetkom sezone serološki test. V deželah, kjer so prižgali zeleno luč za kontaktne športe kot v FJK, je dovoljena tudi organizacija turnirjev, a za zaprtimi vrati. Vsi udeleženci, vključno s sodniki, pa morajo pred nastopom s potrdilom dokazati, da je bil serološki test opravljen pet dni prej negativen, vsa potrdila pa mora zbrati za to imenovani zdravnik turnirja in covid-menedžer. Seveda tudi med turnirji morajo veljati vsi higienski ukrepi prav tako kot med treningi. Enaka pravila veljajo tudi na turnirjih odbojke na mivki.

Preostala navodila pa so ostala nespremenjena, vključno s covid-menedžerjem in njegovimi zadolžitvami, še naprej tudi veljajo vsa higienska priporočila za vstop in izstop iz telovadnic. Vsa priporočila bodo veljala do 7. septembra.