Odbojkarska evforija: v Pariz 4000 Slovencev?

Propad britanske turistične agencije Thomas Cook in težave slovenskega letalskega prevoznika Adrie Airways so neposredno prizadele tudi slovenske navijače, ki si želijo to nedeljo v živo ogledati finale slovenskih odbojkarjev v Parizu. Najbolj aktualni so zato avtobusi in lastna prevozna sredstva.

Slovenske turistične agencije mrzlično iščejo načine, kako slovenske navijače pripeljati do francoske prestolnice. Možnosti za enodnevne čarterske lete z Brnika so majhne, zato se slovenski ljubitelji športa obračajo tudi k drugim možnostim.

Najbolj aktualna in finančno vzdržna je pot z avtobusom. Cene pri slovenskih turističnih agencijah - uradna Odbojkarske zveze Slovenije je Palma - se gibljejo pod 200 evrov brez vštete vstopnice, ki za slovenski sektor v tretji kategoriji stane 70 evrov.

»Pri nas od zaključka polfinale tekme vladajo izredne razmere. V četrtek oziroma petek smo bili na voljo do enih zjutraj, danes pa sodelavci dvigujejo telefone enega za drugim že od šeste ure zjutraj. Trenutno imamo prodanih preko 500 aranžmajev, glede na povpraševanje jih bomo tisoč presegli zelo kmalu, zna se pa zgoditi, da jih bo na koncu okoli dva tisoč,« je za Slovensko tiskovno agencijo povedala predstavnica Palme Nena Kraševec Mišič.

Po izkušnjah s košarkarsko mrzlico leta 2017 in po predvidevanjih enega od najbolj izkušenih turističnih delavcev na področju športnih potovanj Jureta Uranjeka iz Kompasa bo končno število Slovencev v Parizu precej višje od pričakovanj agencij. »Pred finalom eurobasketa smo računali, da bo v Turčijo prišlo okoli 4000, morda 5000 Slovencev. Odziv pa je bil presenetljivo višji; mediji ste poročali, da je bilo v dvorani Sinan Erdem 7000 Slovencev. Če upoštevamo, da je Pariz precej bližje in da do tam praktično ni državnih mej, lahko pričakujemo na finalu tudi preko 4000 slovenskih grl,« je za STA dejal Jure Uranjek.

Od Ljubljane do Pariza je 1240 kilometrov (do Istanbula jih je 1515). Z avtomobilom ob upoštevanju omejitev hitrosti to pomeni točno 12 ur vožnje, cena v eno smer z vključenimi cestninami, gorivom in vinjetami pa je 183 evrov.