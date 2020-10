Odbojkarska prvenstva se bodo začela šele januarja

Deželni odbor odbojkarske zveze Fipav je danes sporočil, da se bodo deželna članska prvenstva C- in D-lige začela šele v začetku januarja, ne pa 14. novembra kot so predvideli. Predsednik Alessandro Michelli je sicer že v ponedeljek za Primorski dnevnik napovedal, da se prvenstva (vključno z mladinskimi moškimi prvenstvi, ki so deželnega tipa) zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom ne bodo začela novembra.

Na facebook strani deželne odbojkarske zveze Fipav je danes napoved uradno potrdil in sporočil, da se bodo deželna prvenstva začela 8. in 9. januarja.