Odbojkarski derbi tudi na Športelu

Gosta voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel sta bila predsednik Sloge Tabor Andrej Maver in športni direktor Olympie Andrej Vogric. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele prvi zmagi odbojkaric Zaleta v C-ligi in košarkarjev Brega Mediachem v C-ligi silver. O uspehu Jadrana

Motomarine v petem krogu C-lige gold je spregovoril športni vodja mladinskega sektorja Andrej Vremec. V ospredju je bil seveda sobotni derbi v moški odbojkarski C-ligi med Olympio in Slogo Tabor Eutonia, Igor Malalan pa je obiskal odbojkarskega trenerja Gregorja Jerončiča. V rubriki V 60-ih sekundah je sodelavka Jasmina Gruden predstavila nekdanjega dirkača Mitjo Emilija.

