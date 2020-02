Odbojkarski Športel

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bili predsednik ŠZ Soča Igor Tomsič ter trenerja Lucio Battisti in Luca Milocco. Svojo trenersko zgodbo je povedal tudi Zoran Jerončič, ki je predčasno prekinil pogodbo s Formisem v 1. ženski slovenski ligi. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Primorjem in Codroipom, tekmo odbojkarske ženske C-lige med Zaletom in ekipo Rizzi Volley, predstavitev novega športnega avtobusa ZSŠDI, predsednica Jadrana Ivana Milič pa je razložila, zakaj je nedeljska Jadranova tekma proti Miranu odpadla. Sodelavka Elena Husu je v rubriki V 60-ih sekundah predstavila nekdanjega odbojkarja in danes trenerja Lorisa Maniaja.

klikni in oglej si oddajo