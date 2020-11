Odloči se tudi ti za Triglaving in Matajuring

Višinske metre za izziv Matajuring in Triglaving sta ta teden že pridno nabirala tudi Evgen Hervat iz Boršta in Michela Baldan doma v Podgori. 67-letni Evgen, sicer gorski tekač in član tekaške skupine Val Rosandra, je v prvem tednu zbral že 1329 metrov. »Če imam cilj, se tudi lažje odpravim na tek,« je povedal glavni razlog, zakaj se je pridružil izzivu. Sicer sam redno teče, od dva do trikrat na teden že približno dvajset let. Udeležuje se tudi rekreativnih tekov, pravkar je zaključil virtualno preizkušnjo Su e zo per i clanz. V tem tednu se je povzpel dvakrat na hrib Stena, enkrat pa na Grižo. Izzivu pa se je pretekli konec tedna pridružila tudi Michela Baldan. Iz Pevme se je povzpela na Sabotin: »Navadno se na vrh odpravim s slovenske strani, zaradi omejitev pa sem tokrat startala na italijanski strani,« pravi 52-letna Goričanka, doma s Poljan, živi pa v Podgori. Navadno se na Sabotin povzpne do štirikrat na leto, zdaj pa se bo bolj pogosto, saj je odločila, da bo virtualno osvojila Triglav. Na »pravem« Triglavu je bila že pred štirimi leti, letos se bo – kot kaže – nanj povzpela na Goriškem, ko bo možno, pa se bo na pravi vrh spet vrnila. Na prvem vzponu je premagala 529 metrov višinske razlike, startala je pred šolo v Pevmi. Michela je sicer rekreativna tekačica, lani se je pridružila skupini AŠD Burja, uradnica po poklicu je sicer že prej redno tekla. Zdaj teče dvakrat na teden, med cilji je ob vadbi za dobro počutje tudi polmaraton. Naj spomnimo, da lahko zbrane vzpone pošljete vsak teden do četrtka na elektronsko pošto sport@primorski.eu. V sporočilu napišite, kdo je zbral višinske metre (ime in priimek) in koliko jih je zbral (kam se je povzpel), zraven pa pripnite še fotografijo. Če se v enem tednu povzpnete na več vzpetin, to navedite v mailu, ni pa potrebno, da nam pošljete več fotografij, dovolj je ena. Zaupamo vam, da nam boste posredovali resnične informacije in da boste pošteno seštevali prehojene metre. Seveda, če imate GPS aplikacijo, nam lahko traso in analizo vzpona tudi posredujete, da jo bomo z veseljem objavili ob vaši fotografiji. Na »virtualni« vzpon na Matajur ali Triglav se lahko odpravite do 22. januarja. Seveda pa lahko to opravite pred rokom. K akciji se seveda lahko pridružijo tudi razredi s športnimi pedagogi ali pa učitelji, ki višinske metre opravijo med poukom. Za katerikoli dodatno pojasnilo lahko pišete na sport@primorski.eu in bomo z veseljem odgovorili.