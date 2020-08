Odločilen gol Devinčana

V slovenski drugi ligi so konec tedna odigrali že drugi prvenstveni krog. Za presenečenje so na gostovanju v Velenju poskrbeli nogometaši Bilj, ki so zmagali z 2:1. Za nogometni klub z Goriškega igra tudi Devinčan Thomas Breganti, ki je v Velenju z glavo prvič zatresel mrežo gostiteljev. »Iztrgali smo zelo pomembno zmago. Velenjski Rudar je še do pred nekaj tedni igral v Prvi ligi in je v glavnem obdržal igralski kader. Zaradi tega je zmaga še toliko bolj pomembna,« se je prvih treh točk v sezoni 2020/21 veselil 18-letni Breganti, ki se je med poletjem odločil, da bo vsaj še eno sezono igral v Biljah, kjer mu novi trener zaupa. »Imel sem kar nekaj povabil. Snubili so me tudi klubi v Prvi ligi. A kljub temu sem se odločil za Bilje, kjer bom igral tudi za ekipo mladincev (sezona se bo začela 30. avgusta),« je odločitev utemeljil dijak zadnjega letnika športne gimnazije v Novi Gorici. Prvi krog drugoligaškega prvenstva je bil na sporedu 12. avgusta. »Mi smo visoko izgubili proti Radomljam, ki so sicer zelo dobra ekipa. Končni izid 4:0 pa je bil vseeno prehuda kazen,« trdi Breganti, ki upa, da bo tudi v soboto na domači tekmi proti kranjskemu Triglavu (ob 17.00) igral od prve minute. »Letos si želim, da bi čimprej dosegli obstanek v ligi, da bi igral vedno od prve minute in da bi zadel veliko golov,« pravi ambiciozni Thomas, ki je svojo nogometno pot začel pri repenskem Krasu, v Biljah pa igra že nekaj sezon. V ekipi mladincev bo tudi letos igral še en tržaški Slovenec: mesto v članski ekipi si bo skušal izboriti tudi Samo Tomasetig. »V Biljah treniramo šestkrat ali sedemkrat tedensko, odvisno pač od sporeda tekem. Tudi v letošnji drugi ligi bo veliko zanimivih primorskih derbijev, saj poleg nas igrajo še ajdovsko Primorje, Jadran Dekani in Brda.« Na vprašanje, kdo naj bi bil glavni favorit za prestop v višjo ligo, je Thomas brez pomislekov odgovoril: »Nafta iz Lendave!«