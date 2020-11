»Odpoved tekmovanj je pozitivno vplivala na napredek mladih kotalkarjev«

Kotalkanje je kot večina individualnih športov manj podvrženo omejitvam v primerjavi z ekipnimi panogami. Pri Poletu lahko tako ta čas skoraj nemoteno trenirajo, kot nam je potrdil kotalkarski trener Mojmir Kokorovec.

Kdaj ste po spomladanski zapori spet začeli trenirati in kako je potekala vadba v zadnjih mesecih?

Takoj, ko je bilo to mogoče. Konec aprila je s treningi začela skupina šestih kotalkarjev na seznamu športnikov državnega interesa. Vsi ostali so nato začeli trenirati junija. Na začetku je istočasno lahko vadilo največ šest kotalkarjev, saj so tako narekovala priporočila zveze FISR (Federazione italiana sport rotellistici). Med poletjem so zato treningi potekali tako zjutraj kot popoldne. Zdaj pa spet lahko treniramo v večjih skupinah, le da mora vsak kotalkar razpolagati z najmanj 20 kvadratnimi metri površine. Glede na to, da je Poletova ploščad velika kar 1200 kvadratnih metrov, s tem nimamo težav. Trenutno trenirajo praktično vse skupine (vsaka šteje največ 12 članov), saj bodo v naslednjem letu vsi naši kotalkarji tekmovali na državnih tekmovanjih. Le skupina letnika 2017 miruje.

Zaradi koronavirusa letos niste tekmovali. Kdaj bodo spet tekmovanja?

Letos smo tekmovali le na pokrajinskem prvenstvu, ki je potekalo še pred pustom, nato pa nič več. Moram priznati, da je odpoved tekmovanj celo vplivala pozitivno na naše mlade kotalkarje. V teh mesecih so vsi zelo napredovali. Če bi tudi tekmovali, to ne bi bilo mogoče. Zdaj sicer tekme nekoliko pogrešamo, saj bi radi doseženo znanje tudi preverili. Pa tudi za motivacijo bi bile dobrodošle.