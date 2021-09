V Občini Dolina in v tržaški športni javnosti je odjeknila žalostna vest, da je danes v nabrežinskem zdravstvenem domu umrl predsednik športnega društva Breg Walter (Nerino) Mocor. Še ne 70-letni Mocor (doma iz Lakotišča), okrogli jubilej bi praznoval 6. januarja, je bil na čelu dolinskega društva od leta 2013. Pri odbojkarski in košarkarski sekciji Brega pa je kot spremljevalec in odbornik deloval od rane mladosti.