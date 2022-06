Odslej v Križu športni center Viktorja Sulčiča

Nogometni športni center v Križu, ki ga upravlja domače športno društvo Vesna, bo v soboto ob 17.30 tudi uradno poimenovan po domačinu, mednarodno priznanem arhitektu Viktorju Sulčiču. Ideja o tovrstnem poklonu kriškemu rojaku se je rodila že pred več leti na pobudo kriške Vesne oziroma celotne vasi, je na včerajšnjem srečanju z novinarji spomnil predsednik ŠD Vesna Roberto Vidoni (prisotna je bila tudi odbornica Sonja Sirk), ki je napovedal, da bo to veliki praznični dan z mednarodnim nogometnim turnirjem.

»Sedaj ko razpolagate s sodobnim igriščem z umetno travo, pravim biserom, bo morala Vesna napredovati v višjo ligo, saj vas bo na to z višav opozarjal El pibe de oro – Diego Armando Maradona, ki je svojo kariero začel ravno v stadionu La Bombonera, ki ga je v Buenos Airesu projektiral ravno Sulčič,« je na včerajšnji novinarski konferenci v Trstu namignil tržaški odbornik za šport Giorgio Rossi, medtem ko je njegova kolegica, odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi spomnila, da so bila dela za popolno obnovo nogometnega igrišča vredna 700 tisoč evrov – vključevala so ureditev namakalnega sistema, novo ograjo okrog igrišča, utrditev temeljev nogometnih vrat in prehoda za vozila. Dela so se zaključila lani jeseni, z njimi pa je občina želela zagotoviti mladim, ki se tam vsakodnevno podijo za žogo, varno športno udejstvovanje, je še povedala. Žogo na novem igrišču že pridno zasleduje kakih 120 mladih od 5. do 17. leta starosti, tako da je naložba čisto pravšnja, je namignil Vidoni in dodal, da naj bi občina v prihodnje poskrbela še za povečanje slačilnic.

Ob poimenovanju bo SKD Vesna priredila mednarodni nogometni turnir, ki se ga bodo udeležile štiri ekipe under 16.