Đoković izpadel

Prvi igralec sveta in glavni favorit za olimpijsko zlato Novak Đoković je izpadel v polfinalu moškega olimpijskega teniškega turnirja v Tokiu. Za veliko presenečenje je posrkbel Nemec Alexander Zverev, ki ga je premagal z 1:6, 6:3 in 6:1. Đoković je v drugem nizu že povedel s 3:2 in torej bil z eno nogo že v finalu, ko se je pripetil zanj izjemno nenavaden kolaps. Nemec je namreč odtlej dobil naslednjih osem izger za zmago v drugem nizu in vodstvo s 4:0 v odločilnem tretjem.

Đoković bo tako igral za bron, nasproti mu bo stal Pablo Carreno-Busta, Zverev pa se bo v finalu pomeril z Rusom Karenom Hačonovom.